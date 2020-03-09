新冠肺炎疫情影響大陸智慧手機需求，據外媒估算，2月份品牌手機大廠蘋果公司（Apple）在大陸市場僅售出不到50萬支的iPhone。

新浪科技報導，大陸信通院9日發布數據稱，2月大陸手機市場總體出貨量為638.4萬支，年減56.0％。其中，智慧手機出貨量為634.1萬支，年減54.7％，占同期手機出貨量的99.3％，其中Android手機在智慧手機中占比達到92.2％。

外媒以此估算，2月份蘋果iPhone在大陸市場的銷量為49.4萬支，遠低於2019年2月份的127萬支。而2020年1月份，iPhone在大陸市場的銷量為230萬支。

大陸信通院數據顯示，在整體638.4萬支的出貨量中，2G手機占4.3萬支、4G手機為396萬支，而5G手機占238萬支。大陸國產品牌手機出貨量為585.8萬支，年減55.3％，占同期手機出貨量的91.8％。

受到新冠肺炎疫情影響，蘋果2月曾表示，2020年第一季將無法達成公司先前設定的營收目標。蘋果1月份預計，第一季營收將達到630億美元至670億美元。

(工商 )