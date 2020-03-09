大陸全國兩會延期，過往接在兩會結束後舉行的博鰲亞洲論壇，9日宣布，原定3月24至27日舉行的博鰲論壇，將延遲舉行。

3月9日，博鰲亞洲論壇在其官網上發布聲明稱，為了支持和配合各國政府的防疫措施，本著對參會代表健康和安全負責的精神，在與東道國中國政府協商的基礎上，經理事會批准，論壇決定推遲舉行2020年年會。

聲明稱，自新冠肺炎疫情發生以來，博鰲亞洲論壇堅定支持各國政府和人民抗擊疫情。為了支持和配合各國政府的防疫措施，本著對參會代表健康和安全負責的精神，在與東道國中國政府協商的基礎上，經理事會批准，論壇決定推遲舉行2020年年會。論壇堅信疫情終將被戰勝。

聲明還表示，論壇將發揮自身平台作用，在年內舉辦第二屆全球健康論壇大會、首屆全球經濟發展與安全論壇大會、首屆國際科技與創新論壇大會等重要專題會議，為全球抗擊新冠肺炎疫情，促進經濟社會發展做出應有貢獻。

大陸黨政人士受訪指出，博鰲論壇每年討論的主題，都會緊扣當年度的兩會內容和政府工作報告，在兩會延期之下，博鰲論壇也延期，是意料中的事。

(旺報 )