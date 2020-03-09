阿聯酋航空推出「安心定位方案」，可免費更改旅行日期。圖：業者提供

阿聯酋航空經濟艙備有13.3吋超大機上娛樂系統螢幕。圖：業者提供

全員防疫一段時間後，不少人的旅遊魂想必已蠢蠢欲動，阿聯酋航空推出限時優惠活動，下半年計畫出國透氣的旅客即早安排，新台幣19,999元起優惠票價也讓旅客有較多的預算空間升級旅遊規劃，解鎖旅遊夢想清單，且提供11個月內免費改票的「安心訂位方案」。

本次限時優惠活動，經濟艙來回票價含稅19,999元起、商務艙來回票價含稅76,999起、頭等艙來回票價含稅144,999起。購票日期自即日起至2020年3月29日為止，出發時間則即日起至2021年1月31日止。台灣旅客不僅可透過阿聯酋航空綿密的飛航網絡前往眾多歐洲夢幻城市，也可趁此機會造訪預計於10月份開幕的2020杜拜世博會。

優惠票需於2020年3月29日前訂票及開立。票價含稅項及燃油附加費。適用於平日出發之航班、設有不適用日期。週末附加費適用。票價視乎當下航班預訂及座位供應情況而定。受條款及細則約束。

阿聯酋航空並推出「安心訂位方案」，所有至2020年3月31日前完成開票及新預訂的個人機票，旅客可視其需求，將出發日期更改至原預訂機票購買日期起11個月內任何日期的同艙等機票，不需支付更改與重新開票的費用，讓旅客們可以更有彈性地規劃其行程。

飛悅卓越 最極致的空中飛行和地面體驗

阿聯酋航空不斷創新，為旅人帶來無與倫比的飛行體驗。從到府接送的專車服務、全球奢華的機場貴賓室以及威名遠播的機上貴賓室服務，阿聯酋航空提供頭等艙與商務艙旅客們每一刻皆完美的旅行體驗，從台灣飛往杜拜的商務艙及頭等艙旅客，搭乘阿聯酋航空A380客機，即可在四萬呎的高空中享有水療淋浴間或頭等艙私人套房服務。

由杜拜轉機出發，還可搭乘波音777前往其他全球航點，在機艙內享受最尊爵且隱密的頭等艙私人套房、隨個人需求調整的情緒照明、高畫質虛擬景觀窗戶，以及依賓士S-Class為靈感設計的柔軟皮革座椅；波音777商務艙的旅客可以平躺在柔軟皮革上，享受無極限的舒適體驗。所有旅客都能使用高畫質電視觀賞阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統，載有超過4,500個頻道，提供豐富多元的各類熱門電影及電視影集，讓旅客在空中娛樂不間斷。好康不只如此，機上全艙皆提供20MB免費網Wi-Fi流量，讓旅客即使在空中也能與親朋好友即時分享飛行動態。

除此之外，為了提供貴賓在機上體驗不同凡響的餐飲饗宴，阿聯酋航空主廚精心準備來自世界各地的特色佳餚，讓旅客搭配阿聯酋航空精選美酒嚐盡世界美味，滿足每個挑剔的味蕾。今年度（2020）阿聯酋航空更於國際知名旅遊雜誌Business Traveller 舉辦之2019 Cellars in the Sky 機上用酒評選中，獲得2項金牌、2項銀牌及1項銅牌的殊榮，持續為全球旅客帶來獨一無二的機上餐飲體驗。

阿聯酋航空每周有七班從台北直飛杜拜的航班。更多阿聯酋航空訊息，包括航班預訂以及完整條款，可至阿聯酋官方網站查詢：www.emirates.com／tw 。

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