新冠肺炎疫情在全球蔓延，外交部9日將美國加州、英國、荷蘭等地，列為旅遊灰色警戒，提醒國人注意。

外交部指出，美國加州於2020年3月4日通報該州首例新型冠狀病毒死亡案例及洛杉磯市新增6起新冠肺炎確診案例後，州長Gavin Newsom於當日隨即宣布加州進入緊急狀態。目前南加州之洛杉磯市、洛杉磯郡、橘郡（Orange County）、巴沙迪納市（Pasadena）及長灘市（Long Beach）亦宣布進入緊急狀態，以便與聯邦政府密切合作，並為防疫預作準備。

外交部呼籲前往美國加州以及旅居當地之國人配合加州政府做好防疫準備，並注意自身健康狀況。倘遇緊急狀況，請撥打911或駐洛杉磯辦事處緊急聯絡電話：+1-213-923-3591；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

英國部分，外交部指出，截至3月8日，英國新冠肺炎確診病例已增至273例。英國政府除提醒一般民眾勤洗手，注意衛生習慣外，亦於3月3日發布「冠狀病毒防疫行動計畫（Coronavirus Action Plan）」，以防堵並延緩新型冠狀病毒肺炎之擴散。

英國政府另曾公告，過去14天內自特定區域（如中國湖北、北義大利管制區、韓國管制區、伊朗等）入境英國之旅客，無論有無症狀，均須立即進行居家隔離並通報國民健康署（NHS）；此外，過去14天內曾造訪中國大陸湖北以外地區、香港、澳門、泰國、日本、韓國、臺灣、新加坡、馬來西亞，若出現咳嗽、發燒或呼吸急促等症狀者，須立即進行居家隔離並通報國民健康署（NHS）。

目前英國航空（British Airways）及維京航空（Virgin Atlantic）赴中國之直航班機仍處於停飛狀態。

(工商 )