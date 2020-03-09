大阪多家LIVE HOUSE（小型演唱會場）發生新冠肺炎的群聚感染。大阪府9日公布，又有14名男女確診感染新型冠狀病毒，其中有10人去過LIVE HOUSE。

大阪9日確診的4名男性和10名女性當中，有10人去過大阪都島區和北區的不同的LIVE HOUSE，其餘4人則都是至今感染者的同居家人。這14人有的無症狀，有的症狀輕微。大阪至9日已有55人確診。

大阪都島區的「大阪京橋LIVE HOUSE Arc」2月15日、16日發生群聚感染。大阪府調查指出，15日約有120名觀眾，16日約有100名觀眾，兩場的演出和工作人員約30人。

大阪北區的LIVE HOUSE「Soap oprea classics -Umeda-」發生群聚感染的2月19日約有100名觀眾，23日80名觀眾，兩場的演出和工作人員僅數人。

大阪北區的「Live House Rumio」2月18日有約40名觀眾，9名工作人員和幾名演出人員。

大阪市中央區「americamura FANJ twice」2月21日有約60名觀眾，8名工作人員和幾名演出人員。

在這些LIVE HOUSE遭感染的觀眾之家人也陸續確診感染，故大阪府呼籲，去過這幾家LIVE HOUSE的人無論有沒有出現症狀，都要盡快出面與保健所(衛生所)的新冠肺炎諮詢中心聯絡。

(中時電子報)