桃園機場公司前工程處長林文楨，涉嫌多次洩漏底標金額收取3％至5％的回扣，被桃檢依貪汙罪起訴，羈押至今的林以照顧9旬老母聲請交保，桃園地院法官審酌他已被停職，串證可能性降低，裁定100萬元交保、限制住居。

林文楨位居工程處長高位，負責承辦桃機第二航廈擴建、第三航站工程、機場道面維護、機坪和加油站新建等多項重大工程，卻涉嫌多次洩漏底標金額收取3％至5％的回扣，甚至教導不符規定的廠商「借牌」投標，讓廠商決標價格幾乎等同底價，林男不但收現金，還接受廠商招待暢遊柬埔寨，甚至一家老小到琉球的近23萬食宿旅費也由廠商埋單，不法所得近250萬元，桃檢去年底依收賄、圖利、洩密等罪起訴，並建請法官從重量刑、宣告褫奪公權。

林文楨移審法院時，他對案情仍避重就輕，法官認為他涉犯貪汙重罪，仍有逃亡、串證之虞，裁定續押。

去年8月羈押至今的林文楨，羈押期將於11日屆滿，桃園地院法官審酌他目前已被停職，與同案被告及證人並無機會再連絡，應無串證之虞。且林的母親高齡90餘歲、近日身體不適，有賴林照料，加上林男在國外也無任何資產或投資，辯護人也幫腔強調林願意出具保證金，擔保日後必會準時出庭。

法官裁定100萬元交保，准予停止羈押，並限制住居及出境出海8月，但若11日前無法具保，則於12日起延長羈押禁見2月。

(中時 )