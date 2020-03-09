日本政府9日基本決定，應對新型冠狀病毒感染症，最快10日將其指定「歷史性緊急事態」。同時，中國大陸外交部今日通知日本駐北京的大使館，10日起將暫停日本人因旅遊等在大陸逗留15天以內免簽證的措施，以防止新冠病毒從日本反向輸入。

根據日本《共同社》報導，日本政府9日基本決定，關於應對新型冠狀病毒感染症，擬最快10日將其指定為徹底做好公文管理工作的「歷史性緊急事態」。此舉基於行政文件管理相關指導方針，如果指定則將成為首例。政府屆時有義務對會議中的發言內容和日程、出席者等進行記錄。

官房長官菅義偉9日在記者會上表示：「我認為判斷屬於歷史性緊急事態是恰當的。」指導方針將「歷史性緊急事態」定義為「國民的生命、身體、財產出現或可能出現大規模且重大損害的緊急事態」。

同日，中國大陸外交部也通知日本駐北京的大使館，10日起將暫停日本人因旅遊等在大陸逗留15天以內免簽證的措施，以防止新冠病毒從日本反向輸入。

(中時電子報)