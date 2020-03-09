由於賽程與場地安排上的緣故，超級籃球聯賽(SBL)在9日史無前例進行周一賽事，加上因應新冠肺炎影響閉門，更讓今天兩場例行賽顯得特殊，首戰上演新洋將對決的桃園璞園與高雄九太，結果璞園83比79驚險氣走九太，下半季2連勝。

九太再演反撲失敗戲碼，原本靠著賽森最後17.1秒3罰中2，追到79比82緊張局面，賽森還靠第3罰沒進，自己搶回進攻籃板投三分球，可惜這記三分宣告落空，吳岱豪搶到籃板，最後9秒兩罰中1，擴大領先差距到決定勝負的4分。

這場比賽也是下半季好不容易湊齊雙洋將的璞園與九太首次「公平」對決，可惜兩隊新洋將表現都不出色，璞園米勒全場投9中2，只拿5分、12籃板，連兩場比賽末節都坐足板凳的艾凡斯，則拿15分、7籃板，真正確定勝負還是小洋將。

因為璞園愛德攻下26分，外加11籃板、7助攻，九太賽森也拿27分、13籃板與8籃板，兩人表現不相上下，也都相當接近大三元數據，不過璞園仍靠團隊戰力，最後有驚無險拿下勝利，目前跟上半季冠軍台啤同拿2勝0敗並列第1。

(中時 )