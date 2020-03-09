伊朗今天通報過去24小時新增43起新冠肺炎死亡病例，死亡總數達到237人；確診數新增595例，全國累積7161例確診。另外，有鑑於疫情持續擴散，伊朗已釋放約7萬名囚犯。

路透社報導，根據伊朗司法部門的米桑（Mizan）新聞網站，司法部長萊希（Ebrahim Raisi）今天表示，由於伊朗新冠肺炎疫情延燒，當局已釋放約7萬名囚犯。

萊希說，將在不影響社會安全的前提下「繼續釋放囚犯」。但他沒有表明，被釋放的囚犯何時或是否需要回到監獄。

伊朗為全球目前新冠肺炎死亡病例數第3多的國家，僅次於疫情起源地中國，以及疫情最嚴重的歐洲國家義大利。

法新社報導，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）在記者會上說：「我們的同事證實，伊朗境內新增595起病例，使得伊朗截至9日午間，累積達7161例確診。」

賈漢普爾表示，伊朗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診數增速逐漸下降，但現在判斷疫情何時會得到控制「還為時過早」。

「又有43人不幸死於冠狀病毒疾病，所以伊朗目前有237起死亡病例。」

伊朗官方指出，首都德黑蘭所在地德黑蘭省有1945起病例，仍是境內確診數最多的省份。確診數第2多的是位於德黑蘭南方的科姆省（Qom），有712例確診。

(中央社)