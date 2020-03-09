阿中部長的小叮嚀（台語版）(影/台灣肉圓世界同行FB)

阿中部長的小叮嚀（台語版）(影/台灣肉圓世界同行YT)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前錄製了一段小叮嚀，提醒台灣民眾如何在新冠肺炎期間做好自我防護。他錄製了國語以及台語版本的小叮嚀，尤其是許多人覺得他講台語版本的說出「哪喜花羞，臊酷酷，一定愛掛翠安～(若出現發燒、咳嗽等情形，一定要戴口罩)」鄉土味爆棚，讓網友暴動瘋狂轉發。

陳時中在錄音中用台語叮嚀，為了預防武漢肺炎，民眾一定要勤洗手、人與人不要靠得太近，「哪喜花羞，臊酷酷，一定愛掛翠安、跨伊興～」（若出現發燒、咳嗽等情形，一定要戴口罩、看醫生），誠實向醫生說明是否有國外旅遊史，或者是否曾與外國人接觸。

另外，陳時中也提醒，若有任何疑問，可以撥打「1922」防疫專線，最後不忘喊話，「對抗武漢肺炎，我們大家作伙來打拼。」除了用台語錄製的叮嚀短片，陳時中還錄製了國語版本的。

影音曝光後，許多網友聽了紛紛留言，「原來戴口罩的閩南語是『掛翠安』」、「臊酷酷，掛翠安，第一次聽到這台語，阿中部長真可愛」、「很典雅的古語 」、「燥酷酷也太可愛了吧」、「酷酷燥還是燥酷酷？」、「哨酷酷這台語詞真的好酷啊」、「好像台語廣播電台的聲音」。

(中時電子報)