有鑑於新冠肺炎的疫情擴大，希臘奧委會9日宣布，3月12日在希臘神殿舉辦的東京奧運聖火採集儀式將採取無觀眾的方式舉行。當天只邀請國際奧委會（IOC）及東京奧運、帕運會組織委員會認可的100名賓客參加。

預定3月11日舉辦的聖火採集儀式綵排活動也將以非公開的方式舉行，謝絕一般觀眾。聖火採集儀式結束後，將在希臘國內遞遞聖火，19日預定在雅典舉行東奧組織委員會的交接儀式。

有關聖火採集儀式的舉辦日期，奧林匹亞市長們商量後，曾向國際奧委會提議延至5月舉行，但並沒有被採納。

(中時電子報)