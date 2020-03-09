東京奧運聖火採集儀式將謝絕觀眾 21:242020/03/09 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本商工會議所2019年9月在1樓大廳展示2020年東京奧運會的聖火棒。(黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於新冠肺炎的疫情擴大，希臘奧委會9日宣布，3月12日在希臘神殿舉辦的東京奧運聖火採集儀式將採取無觀眾的方式舉行。當天只邀請國際奧委會（IOC）及東京奧運、帕運會組織委員會認可的100名賓客參加。 預定3月11日舉辦的聖火採集儀式綵排活動也將以非公開的方式舉行，謝絕一般觀眾。聖火採集儀式結束後，將在希臘國內遞遞聖火，19日預定在雅典舉行東奧組織委員會的交接儀式。 有關聖火採集儀式的舉辦日期，奧林匹亞市長們商量後，曾向國際奧委會提議延至5月舉行，但並沒有被採納。 (中時電子報) #聖火 #採集 #儀式 #舉行 #東京奧運 #希臘 #國際奧委會 #聖火傳遞 #觀眾 #無觀眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 東奧如期辦 我選手防疫看著辦 01:012020/03/05 運動天地 東奧》陳念琴拳打蒙古 摘下奧運門票 07:182020/03/09 體育 國際奧林匹克路跑 延到712 11:532020/03/09 體育 國際熱門新聞 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 瑞典央行副總裁確診染疫 - 國際 伊朗新冠肺炎死亡達237例 當局釋放7萬囚犯 - 國際 - 中央社 禍不單行 為防疫喝到假酒 伊朗釀20死 - 國際 全境失控！義大利出逃14城陷混亂 監獄「疫情恐慌」暴動釀死傷 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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