國際原油價格亞洲時段9日開盤崩跌30％，造成美股三大期指道瓊、標普500、那指電子盤紛紛重挫，標普及那指並一度觸及5％跌停板價，加上美指期跌停失去美股開盤參照指標，市場恐慌情緒急速升溫。對此，紐約聯邦銀行 (New York Fed)周一宣布，將增加向銀行提供的短期資金需求量。

據CNBC報導，作為確保資金或回購市場正常運轉，紐約Fed宣布將在本周四之前的附買回交易操作資金從1,000億美元提高至1,500億美元。此外，並祭出從3月10日、3月12日起的定期附買回操作上限，從200億美元提高到450億美元。

回購業務涉及銀行發布的國庫券等高質量抵押品，以換取短期運營現金。在股市、油市輪番重挫後美國 10 年期公債殖利率 9 日在亞洲時段首度跌破 0.5%歷史新低，美國 30 年期公債殖利率也首度跌破 1%。

在Fed出面救市後，Evercore ISI 中央銀行分析師Krishna Guha認為，提供更多的流動性來防範貨幣市場壓力，恐怕只是小小一步，只有短期的資金壓力紓解並不會對整體金融市場帶來益處，必須採取更多對策，包括延長每月購買600億美元國庫券計畫，就算這些動作Fed不願執行，市場表現也會讓Fed被迫採取行動。

(中時電子報)