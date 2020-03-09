蔡英文總統今（9）日強調「本周」台灣口罩產能已可達單日出貨1000萬片。但是對照政府官員在2月時曾經表示，「3月9日」就可以日產1000萬片的承諾，算是「推遲」了！

口罩一天產量可達1000萬片，最早是由經濟部於1月31日建議行政院，政府出資2億元打造口罩生產線，預定5週後可達日產千萬片口罩目標。

這是1月31日所做的承諾，5周後的最後一天也就是3月8日，照理說3月9日就可以日產1000萬片口罩。

另外，根據媒體報導，經濟部曾於2月20日表示，預計在「3月9日」時，60台機器可以全部投入生產，「屆時」口罩日產能可達1000萬片。

但是到了3月5日，經濟部已不再說「3月9日」可以日產口罩1千萬片了，只說「下周」機器全數運轉之後，將能「挑戰」日產千萬片的目標。

3月5日的「下周」，也就是3月9日到3月15日，只要3月9日到3月15日日產口罩達到1千萬片，就不算跳票了。

因此，蔡英文總統今（9）日在桃園市長鄭文燦陪同下，到口罩生產廠商視察，強調「本周」台灣口罩產能已可達單日出貨1000萬片。

但是對照官員之前說，口罩到3月9日可以日產1千萬片，應該算是「推遲」了。

(中時電子報)