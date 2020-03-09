(22：15更新內文)全球金融市場殺聲隆隆，國際原油價格9日開盤暴跌30%，創下1991年波斯灣戰爭以來最大跌幅，亞洲股市全面重挫，陸股3大指數全面收黑，日股、港股重挫千點，歐洲股市早盤更是崩跌逾8%。美股9日開盤崩跌1,511點，暫收24,353.5點，隨後跌勢更是一度崩跌超過1,800點，逼近2,000點跌勢，標普500指數更是觸發美股熔斷機制，宣布暫停交易15分鐘。

美股開低走低，道瓊指數下跌1,844.18點或7.13%，標普 500指數下跌208.16點或7%，觸發美股熔斷機制，直到美東時間上午9點49分才會恢復交易。

截至美東時間10點15分(台北時間10點15分)，道瓊指數下跌1444.23點或5.58%、暫收24420.55點；標普500指數下挫162.88點或5.48%、暫收11556.66點；科技類股那斯達克指數則是下跌795.37點或6.44%、暫收11556.66點。

(中時電子報)