新北八里台北港貨輪擦撞領航船 2人落海失蹤 21:392020/03/09 中時電子報 吳家詮 、中國時報、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北八里台北港領航船擦撞商船2人落海 搜救中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里台北港，晚間發生領航船與商船擦撞，有2人落海，生死未卜，消防局及海巡隊據報已經趕往搜救。 新北消防局指出，今晚8時48分八里區台北港轉報，港內有一艘貨輪(船名騏龍)要進港時不慎撞到引水船(船名永華6號，噸數不詳)導致有2名船員落海，目前協助搶救中。 (中時電子報) #落海 #新港 #八里 #台北港 #領航船 #貨輪 #擦撞 #2人 #落海 #海巡 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 玉山圖書館 第149、150所啟用 04:102020/03/05 產業特刊 綠島野生梅花鹿海上游險溺斃 海巡即刻救援 13:082020/03/05 社會 綠島梅花鹿跌落漁港 海巡下海救援 14:032020/03/05 社會 防疫不悶！十三行博物館推「雲端導遊」帶你遊八里 18:252020/03/05 生活 蘆洲查獲近4萬私菸 海巡署：過期劣質菸在市場販賣 19:002020/03/05 社會 新冠肺炎防疫期間 海巡官兵天天量溫不想當「暖男」 19:472020/03/05 社會 保育類海豚陳屍馬祖東引岸邊 「微笑天使」擱淺脫水模樣慘 12:032020/03/07 社會 初登百岳疑高山症作祟 台中消防啟動「複式通報機制」救命 11:372020/03/09 社會 旗山繞境鬥毆 1人受傷送醫 16:042020/03/09 社會 鶯歌文化路鴿舍火警 幸好鴿子放飛 17:252020/03/09 社會 社會熱門新聞 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 妙齡女凌晨溺斃蘭潭水庫 傳抓交替居民超毛 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 女學生戶外野營洗澎澎 學長攝狼拍光光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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