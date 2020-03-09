新北市八里台北港，晚間發生領航船與商船擦撞，有2人落海，生死未卜，消防局及海巡隊據報已經趕往搜救。

新北消防局指出，今晚8時48分八里區台北港轉報，港內有一艘貨輪(船名騏龍)要進港時不慎撞到引水船(船名永華6號，噸數不詳)導致有2名船員落海，目前協助搶救中。

(中時電子報)