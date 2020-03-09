台康生技（6589）宣布，旗下乳癌生物相似藥EG12014（Trastuzumab Biosimilar, also called EGI014）已於 今年二月準時完成第二階段里程碑，將依會計準則逐期認列營收。

目前EG12014/EGI014多國多中心第三期臨床試驗，也依規畫持續收案，十一個國家同步依試驗計劃執行臨床三期試驗中。

台康是在去年四月（4/29）與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG簽訂乳癌生物相似藥 EG12014 除台灣及中國 大陸以外之全球專屬授權銷售合約，簽約及里程碑金額總計達7,000萬美元，及產 品上市後的銷售分潤。

台康表示，繼去年六月份收到簽約金美金500萬元外，先前也達成第一 階段生物相似藥授權里程碑並收到第一階段里程碑金，今年二月又準時完成第二階 段里程碑。這些階段里程碑已依會計準則逐期認列營收，對於公司營運與後續開發都有雙重實質效益。這些里程碑金將挹注營收及損益，對財務及業務均已產生正面 助益。

(工商 )