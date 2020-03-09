因應新冠肺炎疫情，美國加州洛杉磯市及其他各郡宣布進入緊急狀態，外交部今天呼籲前往該州及旅居當地的國人做好防疫準備並注意自身健康。英國政府也公告，過去14天內曾造訪台灣等地且出現咳嗽等症狀者，須立即進行居家隔離，外交部提醒國人注意。

美國加州今年3月4日通報該州首例新冠肺炎死亡案例，以及洛杉磯市新增6起確診案例後，州長Gavin Newsom當日隨即宣布加州進入緊急狀態。

外交部發言人歐江安表示，目前南加州的洛杉磯市、洛杉磯郡、橘郡、巴沙迪納市及長灘市也宣布進入緊急狀態，以便與聯邦政府密切合作，並為防疫預作準備。外交部呼籲前往美國加州以及旅居當地之國人配合加州政府做好防疫準備，並注意自身健康狀況。

此外，截至3月8日，英國新冠肺炎確診病例已增至273例。英國政府除提醒一般民眾勤洗手，注意衛生習慣外，也於3月3日發布「冠狀病毒防疫行動計畫」，以防堵並延緩新型冠狀病毒肺炎之擴散。

英國政府另曾公告，過去14天內自特定區域(如中國湖北、北義大利管制區、韓國管制區、伊朗等)入境英國之旅客，無論有無症狀，均須立即進行居家隔離並通報國民健康署(NHS)。

過去14天內曾造訪中國大陸湖北以外地區、香港、澳門、泰國、日本、韓國、台灣、新加坡、馬來西亞，若出現咳嗽、發燒或呼吸急促等症狀者，也須立即進行居家隔離並通報國民健康署。外交部提醒旅英國人隨時注意英國政府公告資訊，並於入境時配合英國衛生防疫單位之各項防疫措施。

目前英國航空及維京航空赴中國大陸的直航班機仍處於停飛狀態。外交部呼籲國人出國前至外交部領事事務局網站完成「出國登錄」，倘發生重大災變或其他緊急事故時，可撥打駐外代表處緊急聯絡電話，以獲得協助。

(中時 )