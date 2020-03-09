又要變天！中央氣象局指出，預計今晚至明（10）日上午開始全台各地將轉為有雨天氣，中部以北還會出現局部大雨，且隨著鋒面通過，氣溫一路下滑，北、東北部高溫將僅剩20至22度左右，周三北台灣低溫估計剩14、15度。

中央氣象局臉書上提到，今天白天高溫普遍在28至30度，但深夜起，鋒面接近，天氣將有明顯轉變，今晚至明日上午中部以北及宜花地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨及雷雨，其中中部以北須留意局部大雨，雷雨區更請留意突發性強陣風及短時強降雨。

氣象局說明，明天下半天開始水氣逐漸減少，預計降雨型態將回到迎風面北部、東半部為主的局部短暫雨，氣溫方面，今晚到明日由於鋒面通過，接著東北季風、大陸冷氣團逐漸南下，北部、東北部高溫剩20至22度左右，中南部地區約26至28度，花東地區則約有24至26度。

氣象局表示，周三（11）日受東北季風或冷氣團影響，北台灣整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，清晨是這波涼空氣影響最明顯的時候，北台灣低溫僅14、15度，中部及花蓮16、17度，南部及臺東也只有18至20度。

(中時電子報)