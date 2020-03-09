瑞典央行副總裁確診染疫 21:472020/03/09 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典央行9日表示，利率決策理事會有一名成員確診染疫。雖然央行並未透露該成員名字，但是央行發言人證實，這位新冠肺炎確診病患是央行的副總裁佛洛登（Martin Floden）。 (中時 ) #央行 #副總裁 #確診 #染疫 #瑞典 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸境外輸入確診 5例出現京滬 04:092020/03/05 焦點新聞 中國商業地產染疫 外資仍喊讚 04:102020/03/05 產業．科技 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 《美股》蘋概股染疫，思佳訊下修本季財測 11:082020/03/05 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增322例，累計確診破6千 16:482020/03/05 財經 武漢肺炎疫情蔓延 波士尼亞確診首例 19:202020/03/05 國際 澳洲確診男搭長榮 在台停留9天、有咳嗽鼻水症狀 19:522020/03/05 生活 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 律師化身超級傳染者 成為紐約新冠肺炎關鍵指標 23:452020/03/07 國際 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾10萬 義大利暴增1492確診、133死 08:442020/03/08 生活 國際熱門新聞 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 瑞典央行副總裁確診染疫 - 國際 伊朗新冠肺炎死亡達237例 當局釋放7萬囚犯 - 國際 - 中央社 日航1名空姐確診感染新冠肺炎 - 國際 全境失控！義大利出逃14城陷混亂 監獄「疫情恐慌」暴動釀死傷 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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