楊梅埔心車站9日深夜9時驚傳跳軌事件，警方獲報後，表示現場傷患位於車輪底下，並卡在列車與月台縫隙間，頭顱破裂，已明顯死亡，警方強調目前尚未移動傷患，需待相驗結束，才得處理後送。

因發生楊梅埔心車站發生跳軌事件，台鐵表示，1268次旅客全部換成1272次班車，目前上行列車已改行駛西主正線，且現場已交由路警處理。

(中時 )