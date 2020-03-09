埔心車站驚傳跳軌 頭顱破裂身亡 21:512020/03/09 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ▲楊梅埔心車站驚傳跳軌事件，經警方確認，傷患卡於車廂下，頭顱破裂，已明顯死亡。（楊梅分隊提供／蕭靈璽桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 楊梅埔心車站9日深夜9時驚傳跳軌事件，警方獲報後，表示現場傷患位於車輪底下，並卡在列車與月台縫隙間，頭顱破裂，已明顯死亡，警方強調目前尚未移動傷患，需待相驗結束，才得處理後送。 因發生楊梅埔心車站發生跳軌事件，台鐵表示，1268次旅客全部換成1272次班車，目前上行列車已改行駛西主正線，且現場已交由路警處理。 (中時 ) #台鐵 #跳軌 #頭顱 #破裂 #傷患 #警方 #處理 #埔心車站 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北母女卡關 人道處理給加簽 01:002020/03/05 政治要聞 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 瘋女割下母頭顱 拿到親友面前親吻 21:492020/03/06 時事 OPEC與俄羅斯的減產磋商破裂 油價暴跌10% 19:142020/03/07 財經 斷頭嬰屍案 殯葬業者涉惡意棄屍 04:102020/03/08 地方新聞 嬰屍遭狗啃只剩頭顱 高雄無良殯葬業者惡意棄屍 10:502020/03/08 社會 向醫護致敬！台鐵便當外送專案明上路 20:302020/03/08 財經 台鐵慘輸日本JR？網曝2優點大勝 21:462020/03/08 日常 居家檢疫廢棄物收取遭拒 環保署長：由清潔人員陪同收取 11:252020/03/09 生活 基隆工地意外 工人遭倒塌牆壁壓破頭顱身亡 12:472020/03/09 社會 社會熱門新聞 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 妙齡女凌晨溺斃蘭潭水庫 傳抓交替居民超毛 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 女學生戶外野營洗澎澎 學長攝狼拍光光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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