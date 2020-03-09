國寶級的瑞典籍演員麥斯馮西度（Max von Sydow）演藝成績輝煌，他於當地時間8日於法國逝世，享耆壽90歲，死因尚未公佈。他的家人表示「無盡的悲傷和心碎」，宣布他於周日辭世的消息，《玩命再劫》的導演艾德格萊特（Edgar Wright）在推特上哀悼表示：「麥斯馮西度在電影界崇高地位已有70年了，他與伯格曼（Bergman）改變了國際電影的面貌，他永遠都會和我們在一起」，更尊稱他為「神」一般的存在。

麥斯馮西度（右）在《第七封印》的演出。（摘自IMDb）

麥斯馮西度最令觀眾難忘的電影角色，包括在瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）的《第七封印》（The Seventh Seal）還有讓他享譽國際的恐怖經典《大法師》墨林神父一角，他從影生涯曾經兩度獲得奧斯卡獎提名。他在電影《心靈鑰匙》以零台詞挑戰奧斯卡最佳男配角，在電影中飾演一名不願開口說話的陌生房客，他的豐富和內斂的表情讓所有的情緒盡在不言中，完全展現其演技派實力。

麥斯馮西度在《大法師》扮演神父。（摘自IMDb）

麥斯馮西度（左）在《心靈鑰匙》以零台詞挑戰奧斯卡最佳男配角。（摘自IMDb）

麥斯馮西度在表演時使用過多種語言，包括英語、西班牙語、意大利語、德語、瑞典語、挪威語、丹麥語、法語、以及西班牙語。 讓華人觀眾熟悉是曾香港武打巨星成龍合作出演《尖峰時刻3：巴黎打通關》、經典電影《星際大戰七部曲：原力覺醒》和《冰與火之歌：權力遊戲》第六季「三眼烏鴉」的演出。他的最後一部電影則是2018年導演湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）《庫爾斯克號：深海救援》露面。

(中時 )