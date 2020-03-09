許多8年級生一定對兒童節目「YOYO點點名」不陌生，對於節目中又唱又跳的哥哥姊姊們一定記憶猶新，20年光陰過去，有網友驚訝地發現，堪稱「元老級」的香蕉哥哥和西瓜哥哥竟然都還在名單之中。

曾入圍2015年電視金鐘獎的最佳兒童少年節目獎，以帶動唱為主要節目內容的「YOYO點點名」當中，第一代的香蕉哥哥、蘋果姐姐、西瓜哥哥、水蜜桃姐姐一直是孩子們小時候最喜歡的偶像，後來的這些年也陸續有新面孔加入YOYO家族，一名網友就分享「剛剛滑臉書，不知道誰分享今年水果家族的名單，看到後我當場嚇一跳，香蕉哥哥跟西瓜哥哥還在，從我幼兒園跳到現在研究所了，竟然還在跳。請問一下他們兩個是不老妖怪嗎？香蕉哥哥到底還能再戰幾年？」

網友驚訝地發現香蕉哥哥和西瓜哥哥2大元老都還在。（圖／翻攝自甜蜜草莓園=YoYo家族臉書）

香蕉哥哥和草莓姐姐在2019年底喜迎第一個寶貝兒子「小新」。（圖／翻攝自香蕉哥哥臉書）

網友看到貼文後紛紛留言回應「嗯？西瓜以前就長這樣嗎」、「原來是大學長香蕉哥哥」、「西瓜哥哥真的滿猛的」、「還是男森的保存期限比較長，姊姊都不知道換幾個惹」、「草莓姐姐也很久了」。

而香蕉哥哥和草莓姐姐秘戀3年，於2018年在日本沖繩舉辦婚禮，婚後近1年時間更迎來第1個兒子「小新」，香蕉哥哥當時也開心表示「謝謝大家的祝福，我們真的好開心，這是全世界最棒的聖誕禮物了。」

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(中時電子報)