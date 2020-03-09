新冠肺炎疫情肆虐，歐洲重災區的義大利8日公布新增確診個案1492例，新增死亡病例133例，雙雙破單日新高。義國死亡病例累計達366人，也已經僅次於大陸。義大利與南韓的確診病例均已突破7000大關，不過9日雙方數字卻呈現「拉鋸戰」。

義大利疫情幾盡失控。截至9日零時，義國累計確診病例增至7424例，超越南韓成為大陸以外確診病例數最多的國家，直到9日下午南韓再公布累計確診達7478例，才又略高於義大利。但義大利已是大陸以外疫情最嚴重的國家，當地死亡率為4.25％，更是全球最高。

義大利公民保護部部長、新冠病毒應急委員會專員博雷利8日說，截至當地時間8日18時，義大利累計確診新冠肺炎病例7375例，較前一日新增1492例。而9日早上，南韓中央防疫對策本部則通報，從8日零時至9日零時，南韓新增新冠肺炎確診病例248例，累計確診病例7382例。

後來，義大利方面的消息又傳出，截至9日零時，義大利累計確診病例增至7424例，超越了南韓。但到了9日下午，據韓聯社消息，南韓中央防疫對策本部又通報，截至當天下午4時，南韓較當天0時新增96例感染新冠病毒確診病例，累計確診7478例。

義大利總理孔蒂9日表示將擴大支出，祭出「大規模休克療法」，以抵消疫情對經濟造成的衝擊。孔蒂8日簽署緊急封鎖令，封閉義北疫情最慘烈的倫巴底大區及鄰近地區14個省，占該國4分之1，總計1600萬人行動受到限制。義大利還緊急徵調20萬名醫護人員，包括聘用退休醫護人員和應屆醫學院畢業生前往疫情重災區。

義大利一些高級官員也紛紛傳出確診新冠病毒，繼該國聯合執政的民主黨黨魁津加雷蒂之後，陸軍總參謀長法里納8日亦確診感染，目前居家隔離。北部皮埃蒙特及拉齊奧大區政府首長先前已同告確診，倫巴底大區政府首長也因助手染病而要自我隔離。

疫情持續擴大，但義大利民眾卻似乎還輕忽疫情。據《歐洲時報》街訪多名義大利居民，大部分人仍認為「沒有戴口罩的理由」，又指疫情危險程度被誇大，導致人們過度恐慌。

(中時 )