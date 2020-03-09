在全球新冠病毒疫情肆虐之際，一個17歲的高中生可以做什麼？幫家人排隊買口罩？還是上超市幫媽媽搶衛生紙？年輕人不要小看自己，看看這位美國的17歲高中生為新冠疫情寫了一個網頁，整理各國最新疫情，讓全球都可以即時了解新冠肺炎的狀況，就這麼一個簡單的概念，從去年底開始就為他的網站帶來300萬不重複訪客，很快地成為網路上快速爆紅的年輕人，每天都有數百萬人造訪他的網站。

Mercer Island High School junior Avi Schiffmann, 17, created a central hub online that compiles data and information about the new coronavirus. The website has had 3 million visitors since December. (via @dahliabazzaz) https://t.co/jgUmPHSXzY — The Seattle Times (@seattletimes) March 4, 2020

據《boredpanda》網站報導，這位居住在華盛頓州西雅圖、就讀莫瑟島高中的席夫曼(Avi Schiffmann) 今年只有17歲，他從去年12月創建了一個名為ncov2019.live的網站用來監看新冠病毒的相關消息，並轉貼一些世界組織或醫學專家所提供有關新冠病毒的知識，同時每10分鐘更新一次疾病控制中心或各國衛生部門提供的疫情數據。同為此席夫曼每天至少花費6個小時來更新或改善自己的網站，有的周末則是整夜工作至天亮。

17歲的席夫曼在他的ncov2019.live網站上提供即時的全球疫情數據與圖表。（圖／ncov2019.live）

席夫曼的ncov2019.live網站上的亞洲疫情互動式地圖。（圖／ncov2019.live）

這位少年對媒體表示，「如果一個網站就能獲取所有信息，那會是一件很棒的事。 」「我主要是想創建一些東西可以盡可能準確地顯示數據，因為外界有很多錯誤信息。

ncov2019.live網站上還有全球各國所發布與疫情相關的旅行建議，以及其他實用功能。（圖／ncov2019.live）

從去年12月大陸出現疫情以來，他的網站ncov2019.live已陸續有300多萬名不重複訪客造訪。曾學過程式設計的席夫曼也參過程式設計比賽，他說，「我一直在為網站添加新功能，因為讀者的需求會隨著時間不斷改變。」當然持續營運需要經費，但他的讀者很熱情，網站上持續有人捐款，網頁上的一個按鈕，可以讓讀者請席夫曼喝咖啡。

(中時電子報)