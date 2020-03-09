口罩實名制2.0明天可望對外宣布，行政院長蘇貞昌晚間PO出跨部會開會內容，政務委員唐鳳透露，是修改報稅軟體，變成口罩預定軟體；蘇揆說，政院即將推出網路預購、線上付款、超商取貨的口罩實名制2.0措施。他特別聽取簡報，雖然聽不懂，但全力支持，希望這件事能成功。

蘇揆表示，台灣最大的口罩網購系統，即將上線啦！為了讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生，都有更多機會買得到口罩，政府結合科技，也跟民間高手合作，準備推出口罩實名制2.0 ，讓大家可以網路預購線上付款超商取貨。

蘇揆說，今天開始，無數工程師、業者、幕僚、資安人員，都在第一線測試調整口罩實名制2.0的系統。各部會的公務員，也不斷召開各種會議來協調物流和付費機制。希望能夠盡快完成整個購買機制的建置。

當國民需要的時候，政府民間一起組成防疫台灣隊 ，為了防堵新冠肺炎蔓延，政府會繼續守護大家的健康與安全。

唐鳳在簡報時提及，經過數據分析發現沒買口罩的人剛好都是上班族，因藥局營業時間跟上班時間重疊，所以這次修改報稅軟體，變成口罩預定軟體。

蘇揆也說，政府希望習慣網路購物的人，能透過口罩實名制2.0，用網路來買口罩，他自己是聽不懂簡報，不敢外行講內行，但是要拜託大家，如果有什麼需要，行政院統統答應，只希望把這件事做成功。

(中時 )