民主黨初選—迷你版超級星期二即將登場，前副總統拜登與參議員桑德斯，將繼上周的超級星期二之後，再度決一死戰。這次初選將在密西根、密蘇里、密西西比、北達科他、愛達荷、華盛頓等州。

桑德斯上周在鳳凰城的造勢場，有一名白人至上主義者持納粹旗幟到場，桑德斯痛批此舉噁心。(摘自網路)

桑德斯昨天上美國有線電視新聞網（CNN）的State of the Union節目訪問，談起他上周四（5日）在亞利桑那州鳳凰城造勢時，看台上有名男子竟然揮舞納粹旗幟的事件。這名男子在舉旗後被全場狂噓，有觀眾怒扯掉旗幟，警衛也很快把他趕出場，據報此人是白人至上主義份子。

桑德斯說，「顯然這種事糟糕到難以形容，噁心至極，這種事…我必須告訴你，身為一個美國人，我從來沒想過，自己這輩子會在美國主流政黨的政治造勢會上，看到納粹旗幟。太恐怖了。」

桑德斯回憶，那人當天在他後方，因此旗幟出現時，他沒有第一時間看見，但是他聽到觀眾噓聲大作，回頭並未看清楚那是什麼，直到演講結束下講台，才弄清楚發生什麼事。桑德斯強調，二戰期間為對抗納粹，4萬美國人犧牲性命，納粹主義與美國支持的價值觀背道而馳。

如果桑德斯入主白宮，他將是史上第一位有猶太血統的美國總統。桑德斯在波蘭的大家族，在猶太大屠殺時慘遭殺害。

(中時 )