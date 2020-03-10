隨著疫情擴大，全球經濟一片慘澹，美股星期一開盤狂瀉，標準普爾500指數暴跌7%，觸發熔斷機制，美股一度暫停交易15分鐘。

法新社報導，標準普爾500指數在台北時間21時40分左右暴跌208.16點，跌幅7%，觸發熔斷機制，美股一度暫停交易15分鐘。

美股暫停交易15分鐘之後恢復交易，標準普爾500指數跌幅擴大至7.2%。道瓊工業指數也慘跌2000點，跌幅擴大至7.8%。

(中央社)