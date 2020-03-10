標普暴跌7％ 熔斷機制啟動 美股一度暫停交易 01:252020/03/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫情擴大，全球經濟一片慘澹，美股星期一開盤狂瀉，標準普爾500指數暴跌7%，觸發熔斷機制，美股一度暫停交易15分鐘。 法新社報導，標準普爾500指數在台北時間21時40分左右暴跌208.16點，跌幅7%，觸發熔斷機制，美股一度暫停交易15分鐘。 美股暫停交易15分鐘之後恢復交易，標準普爾500指數跌幅擴大至7.2%。道瓊工業指數也慘跌2000點，跌幅擴大至7.8%。 (中央社) #美股 #交易 #標準普爾 #暴跌 #新冠肺炎 #經濟蕭條 也許您會感興趣 國際熱門新聞 美股收盤道瓊狂挫逾2000點 重現金融海嘯夢魘 - 國際 沒事不准出門 義大利全境限制移動 - 國際 疫情擴散105國 譚德塞： 全球大流行威脅非常真實 - 國際 - 中央社 法國確診破千例 英國319例 - 國際 - 中央社 好美！緊抱梅根親親 他對哈利說抱歉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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