受惠持續拓點、EC取件及鮮食三大成長動能挹注，全家（5903）9日公告最新2月合併營收60.94億元，創下歷年同期新高，年增6.17％；累計前二月合併營收130.93億元，亦改寫同期新高紀錄，年增8.88％，表現亮眼。

店數方面，截至2020年2月29日止，全家全台總店舖數達3,606家，相較2019年底的3,548家，兩個月「淨增加」58店，也持續推升整體營收向上。

EC取件部分，由於「宅經濟」發酵升溫，據全家統計，包括B2C、C2C在內的「店到店」EC取貨件數，近期明顯成長，整體2月電商包裹取貨件數年增突破三成，甚至比1月（有農曆春節因素）更好。其中，全家瞄準社群小賣家日增，於去年8月推出的「好賣+」平台，目前賣家人數已突破10萬人，訂單數也較營運初期成長50％。

鮮食方面，全家表示，受年後開工、西洋情人節、228連假跟草莓季等商機帶動，2月整體「鮮食」業績年增7％，其中包括Let’s cafe現煮飲品成長逾15％、霜淇淋也在草莓季帶動下年增逾20％；另，冷凍鮮食品類也因疫情關係，民眾傾向在家自煮，業績年成長近40％。

此外，一般商品方面，全家表示，同樣受疫情帶動銷售成長的品類，還包含罐頭食品、保健飲品、衛生紙、濕紙巾等日用品，以及大包裝點心零食等，均有成長。

展望3月營運，全家指出，將推出抹茶季相關話題新品，加上瞄準防疫概念的日用品主題行銷活動，以及鮮食冷凍新品、母親節預購等帶動的網購冷凍食品需求，還有疫情商機帶動EC取件趨勢向上，都將成為驅動營收成長的動能。

(工商 )