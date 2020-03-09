新冠肺炎疫情推升「宅經濟」持續增溫，也帶來更多的商機！微風9日宣布，原定今年第三季上線的新升級服務計畫，在疫情影響下，決定大幅縮短上線時間，趕在今年第一季推出「微風e-Pay」，讓消費者毋需出門就能買到微風百貨的流行時尚新品，該功能已於3月9日正式上線！

微風表示，該服務是由集團策略長廖曉喬及微風數位團隊，經由長時間開會研商、測試，擷取當中支付功能，優化付款流程，希望讓消費者無論在哪，只要透過微風APP當中的「微風e-Pay」，就能買到最新時尚流行新品，等同將實體賣場e化。

微風指出，凡是微風BREEZE REWARDS貴賓（只要下載微風APP並註冊）皆可使用，打開微風APP後，點閱新貨上架訊息或EDM，挑選好商品後，告知專櫃銷售人員想購入的品項，並以微風e- Pay付款、在APP填寫好收件地址，接下來就只要等商品送上門。

微風表示，e化概念已成支撐全球消費經濟重要的關鍵，最直接的就是突破消費行為產生的地域限制，因此微風繼到府服務、行動無線付款後，最新的行動數位計畫，就是發展出更輕鬆快速的付款方式「微風e-Pay」。

此外，微風也預告，今年4月開始還將與大都會車隊獨家合作，只要透過 「Breeze Pay微風錢包」就能直接支付車資，且5月底前搭乘大都會車隊計程車，並使用微風錢包行動掃碼付款，還有機會可獲最高回饋1000點；首次下載叫車服務，大都會車隊就提供100元乘車券。

(工商 )