八仙樂園曾是北部大型的水上樂園之一，每到夏天總是人潮洶湧，但由於 2015 年發生粉塵爆炸事件，被新北市政府勒令無限期停止營業。雖然至今已過了5年，但在傷者心中仍是無法撫平的痛。八仙樂園成了死城，附近居民盼「重新開張」，而荒廢已久的模樣近日曝光，早已不見原先人山人海的景象。

八仙樂園荒廢多年，園區內遊樂設施凋駁陳舊。（圖／臉書社團「爆廢公社公開版」）

「躺著玩、坐著玩、趴著玩，還是八仙好玩」，這句廣告台詞是許多人的共同青春回憶！時間回到2015年6月27日，當時八仙樂園的泳池內正舉辦「Color Play Asia—彩色派對」活動，活動在晚間進入高潮，但是當時的工作人員，拿出鋼製氣瓶，從舞台上向下噴灑彩色粉末，與參與派對的群眾互動，沒想到疑似因為溫度過高，粉塵發生閃燃，進而引起塵爆，而彩色派對負責人呂忠吉因業務過失致死罪，遭到判刑5年，已於去年一月入獄服刑。

八仙塵爆「樂園變人間煉獄」！（圖／報系資料照）

這起意外讓派對變成人間煉獄，八仙樂園作為活動場地，被勒令無限期停業，等待後續調查，原先繁榮的八仙樂園，再也不復以往人山人海的景象，近日八仙樂園的照片曝光，破敗、荒涼的模樣更是讓人相當惋惜。

原本應是滿滿人潮的地方，如今卻成了死城。（圖／八仙樂園臉書）

從空拍畫面看到，園區內建築、遊樂設施已明顯凋駁陳舊，原本應是滿滿人潮的地方，如今卻成了死城，讓人不勝唏噓。許多網友看完八仙樂園的空拍照，也紛紛表達不捨，還留言，「還我八仙」、「可憐的八仙，變成砲灰」、「人生最大的遺憾就是沒去過八仙樂園」、「主辦單位都沒事，結果是八仙關門」、「衰小的8仙，讓人辦什麼粉塵趴，泡泡趴就很好玩了」。

塵爆5週年 八仙樂園成死城。（圖／臉書社團「爆廢公社公開版」）

根據《中時電子報》報導，八仙樂園附近的居民坦承，「事件爆發後人潮、生意差很多，在地年紀大的、或年輕人想要賺錢，都必須到外面發展，八仙現在停業能再開嗎」？附近業者更無奈表示，「隔壁檳榔攤生意少掉一半，泳裝店甚至完全做不了生意」，更表示裡面泡溫泉很棒，希望可以快點復業。

塵爆5週年 八仙樂園成死城。（圖／臉書社團「爆廢公社公開版」）

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(中時電子報)