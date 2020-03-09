我駐日代表謝長廷9日在東京的定例記者會上表示，我認為台灣有資格可以提倡議，做防疫外交，可與各國交換技術、口罩分配經驗，也可互通有無。這次大家都手忙腳亂，世界衛生組織（WHO）應該早就協調好，何時可以禁止(對方國民)入境，而不是沒有個依據標準就互相報復。

謝長廷表示，「這次（新冠肺炎疫情）經驗讓我覺得，世界對於防疫都沒有事先協調，應在發生疫情的何時、多少人、什麼狀況、社區感染呈什麼曲線時可禁止(對方國民)入境，這次都沒有標準就互相報復。」

有關鑽石公主號郵輪下船後還留在日本的國人，謝長廷指出，當時我國籍旅客有22人，船員有2人，加上2名美台雙重國籍及2名加拿大、台灣雙重國籍者共28人。搭包機返台共19人，還有1人自己去了香港，剩下8人有6人確診，其中4人已康復返台。還有1人留下來探病，1名船員在隔離中。預計現在留在日本的4人本周內可望返台。

此外，還有1名歸化日籍的70多歲女性台僑在船上確診感染，送醫後仍不治死亡。

謝長廷表示，台灣包機檢疫的作法剛開始看起來比較嚴格，但結果是正確的，下船的每個人都經過在日本2次和台灣3次，至少5次的病毒檢驗才放行，這次的橫濱模式算是非常成功。

有關新冠肺炎對東京奧運的影響，謝長廷表示，這是國際奧委會和日本的政策決定，現在宣布如期舉辦，但應該會影響到接待城市的預定活動，觀光、產業、經濟也都會有影響。

(中時電子報)