有立委呼籲成立「內交部」，網友反應。（取自臉書）

罷韓立委籲設「內交部」，網友反應。（取自臉書）

有「罷韓立委」今（9）日質詢時，呼籲外交部成立「中國司」，或是成立「統戰部」或「內交部」。此話一出，被網友笑，不鳴則已，一鳴驚死人！

有「罷韓立委」今（9）日質詢外交部長吳釗燮時表示，中國大陸的國台辦是設在統戰部裡面，台灣沒有統戰部，國台辦有宣傳功能，台灣陸委會就是交流交流再交流，要不就是到武漢接人回來。

因此，該名立委建議成立「中國司」，或是成立「統戰部」或「內交部」，處理香港澳門蒙古西藏這些地方，當成正式對等窗口。

此質詢一出，引起輿論一片譁然。《聯合新聞網》指出，大陸國台辦直屬於國務院，不是屬於統戰部，跟我們行政院陸委會是對等的。另外，成立「內交部」豈不等於承認兩岸是「內部交流關係」？

也有網友認為，乾脆設立「宇宙霹靂無敵超級厲害聯合國總部」，那台灣就不再被矮化，成為聯合國會員國，而且還是權力能超過五個常務理事國的那種哦！

作家洛杉基也表示，這個立委的水準還真不是一般！不鳴則已，一鳴驚死人！

PTT網友也一片噓聲，「這誰選的，有完沒完」、「在說啥」、「誰投他的出來舉個手」、「真是個人才」、「有笑有推」、「把陸委會當塑膠」！

此位「罷韓立委」嗣後在臉書也澄清，「我跟你講補足外交功能，你只看到內交部」，他表示，目前外交部下設的亞東太平洋司，未有中國科，在不廢除陸委會或是併入外交部的情況下，他建議外交部應該另行成立「中國司」，以補強陸委會本身法定職權不足之處。

(中時電子報)