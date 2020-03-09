高雄市教育產業工會9日於臉書發文，認為韓市府苛扣小校編制，很可能在10日召開研修「高雄市立國民中學教職員工員額設置標準表」會議時，砍掉小校的教師員額，轟韓市府硬是將原先優於教育部條文的內容降到地板，對此高市教育局做出回應，這是為了確保國中教師人事經費永續發展。

教育局表示，高雄市自105學年度開始，就面臨全國最嚴重的教師超額問題，唯自108學年度為止，高雄市仍讓教師只要符合專長授課就有機會選擇「留置原校」，此做法為全國最優，也請教師等各團體與教育局一起攜手合作，確保國中教師人事經費永續發展。

高雄市配合教育部「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，在108學年度提高教師員額編制，總計增加338名員額，每年人事費多負擔2億3,660萬元。目前人事經費設算方式高於其他五都，長期財政艱困，且額外經費負擔皆需自行支應，導致人事經費支出將更為惡化。

經教育局逐校進行檢視，目前會受修法影響的學校僅12校，且員額仍較107學年度設算方式為優。未來的修法版本，總計有6所學校的員額仍高於107學年度的設算方式，有6所與107學年度相同，代表市府未減損對該類型學校應有的照顧。

此外，教育局表示，此次修法並不會提高兼代課比例問題，兼代課比例可能原因很多，包括師資結構失衡、行政人員減授課節數等，絕非受到減少1個員額的影響所能造成。

(中時 )