新冠肺炎疫情持續升溫，投資銀行紛紛擬定防疫計畫，例如在家工作或分散員工等，但需要專業硬體設備和遵守特定規範的交易部門，遠端辦公為銀行帶來更多難題。

倫敦多家銀行已開始實行防疫計畫，例如分散員工降低傳染風險。但交易部門受到法規、法循和技術限制，意味著銀行可能得持續保持交易廳運作。

讓交易員在家辦公將產生不少問題。銀行除了得為交易員設置超高速寬頻網路和多螢幕外，個人手機不得進入交易場所，而且所有電話都需錄音，但以上規定難以在家中落實。

英國金融監理局（FCA）至今依然堅持，交易員在遠端工作仍需遵守法令規範。FCA在聲明稿表示，銀行需遵守電話錄音的規定，並提供員工遵循法規的必要援助。若銀行能符合這些標準，FCA不會反對在其他據點或是在家辦公。

摩根大通將英國與美國的交易廳分開，將倫敦部分員工遷移至近郊的貝辛斯托克（Basingstoke）辦公室。

花旗已將倫敦金融區金絲雀碼頭交易團隊10％的員工，遷移至倫敦東南部的路易斯罕（Lewisham）。花旗的目標是將三成交易部門員工留在倫敦總部，其餘員工在其他辦公室或是在家工作。

高盛集團將200名員工遷移至倫敦南郊的克羅伊登（Croydon）辦公室。消息人士透露，摩根史丹利已將交易部門員工遷至鄰近希斯洛機場的辦公室。

儘管銀行大動作防疫，但醫療專家坦言，除了將員工隔離之外，銀行業防止疫情傳染能做的並不多。

英國雷丁大學（University of Reading）細胞微生物學專家克拉克（Simon Clarke）表示，銀行的緊急計畫只是次佳解決方案，降低員工密度雖能降低傳染機率，但無法完全杜絕傳染。

(工商 )