新冠疫情席捲全球，各國不僅要嚴防帶病者入境散播病毒，現在央行對消費者每天接觸的鈔票也繃緊神經。像美國聯準會（Fed）對來自亞洲的美鈔實施「隔離」，不讓沾上病毒的「髒錢」成了防疫破口。

Fed發言人上周五證實，Fed已對轄下12家分行下令，將亞洲來的美鈔貨幣存放7到10天後，才能重新投入市場流通。發言人強調此為預防性措施。

Fed此舉顯然是跟隨中國與南韓的腳步，中韓央行為防紙鈔貨幣成為新冠病毒傳染媒介，在放到市面流通之前，將先行「隔離」。不過Fed與歐洲央行發言人皆表示，目前暫無全面參照中韓做法的打算。

根據《路透》6日報導，為防疫情擴散，韓國央行宣布要將所有流通貨幣隔離2周，甚至不排除部分直接銷毀。中國則是對有感染疑慮的現金，用紫外線及高溫深層清潔殺菌，尤其是在感染高風險區域流通的現金，例如醫院。

新冠疫情重災區義大利及其他傳出確診病例的歐洲國家，使用現金的比例很高，歐洲地區的歐元使用人口將近3.5億，更加添新冠病毒恐經歐元貨幣傳染的憂慮。

但歐洲央行發言人表示：「迄至目前沒有證據顯示，新冠病毒會透過歐元紙鈔散播。」

根據歐洲央行2017年的調查，德國與義大利以現金進行實體零售交易的比例，分別為80％、86％。但舊金山聯邦儲備銀行在同一年的調查顯示，美國這方面的現金交易占比僅30％。

而中國早在新冠肺炎爆發前，就已發展成高度無現金社會，根據市調機構eMarketer，去年第2季，中國將近5成人口使用行動支付購物。

(工商 )