面對新冠疫情升溫，美國防疫上緊發條。國務院8日鄭重警告美國公民勿搭郵輪旅遊，尤其是健康狀況欠佳的民眾，因為郵輪環境易升高感染新冠病毒的風險，勢必讓股價慘摔的郵輪業再添打擊。

國務院聲明指出，多國為遏防新冠肺炎擴散，實施嚴格的防疫措施，拒絕郵輪入港且不讓乘客下船，即便准許靠岸，乘員須在當地接受隔離檢疫。面對此窘境，國務院敬告公民不能一味依賴美國政府介入。 全球最大郵輪集團嘉年華旗下的「至尊公主號」，傳出一名加州71歲男性乘客死於新冠肺炎後，被迫滯留在加州外海，船上另有21人確診，但該艘郵輪已獲准9日停靠奧克蘭。

嘉年華另一艘郵輪「鑽石公主號」更早爆發新冠病毒群聚感染，受困在日本橫濱港隔離2周。據日本NHK7日報導，船上近700人確診、7人死亡。

除了「至尊公主號」和「鑽石公主號」之外，又有其他「公主號」受到新冠疫情連累而落難。原訂從洛杉磯駛往墨西哥的「皇家公主號」（Royal Princess），因一名船上員工2周前在有確診病例的「至尊公主號」上工作，被美國疾管局下禁航令。

另外「帝王公主號」（Regal Princess）亦被禁止在佛羅里達州靠岸，以對2名同樣曾登上「至尊公主號」的船員進行檢疫。

郵輪淪為疫情重災區，讓遊客望之卻步。郵輪業界主管指出，近幾周來郵輪訂位冷颼颼，與去年同期相比暴跌。

郵輪乘客憂心新冠疫情掀起退訂潮，嚴重衝擊郵輪產業，幾家巨頭的股價雪崩式慘跌。

今年迄今，嘉年華公司（Carnival Corp.）股價挫跌49.3％，皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean）重摔51％，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）大跌53.6％，迪士尼郵輪（Disney Cruise Line）跌幅也有20.3％。

(工商 )