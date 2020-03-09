新冠肺炎疫情蔓延全球，台南市立安南醫院家醫科醫師陳泓毓表示，因資訊傳播快速透明，民眾大多能在短時間內具備防疫觀念，為避免接觸傳染，消毒液的使用相當重要，他以最常見的酒精、漂白水及次氯酸水為例，從消毒能力、適用時機與人體影響3方面來分析如何正確選用消毒液。

陳泓毓指出，酒精可以溶解酯類，而新冠肺炎病毒的外套膜含有酯類，因此酒精（75%效果最好）可以使病毒失去活性，而漂白水及次氯酸水都含有次氯酸的成分（HOCl），次氯酸的氧化能力可以破壞蛋白質結構，所以也可抑制病毒活性。

而3種消毒液的適用時機，陳泓毓表示，酒精的優點是攜帶方便且揮發快速，可用作無法濕洗手時的替代消毒方式，用於手部清潔及較小體積的隨身及居家物品。但是在明顯有髒污或沾到血液、體液時，酒精消毒功能會減弱，因此仍需在酒精乾洗手後儘速使用濕洗手（肥皂或清潔劑）為宜。

漂白水可用於環境消毒，使用500ppm（稀釋100倍）的漂白水就有消毒作用，但若環境表面大於10ml以上的血液或有機物質時，則需以5000ppm高濃度（稀釋10倍）的漂白水進行消毒，再以清潔劑或肥皂和清水移除髒污與有機物質為宜。

次氯酸水可用在環境、食物消毒，用於環境消毒建議使用100到300ppm濃度，食物消毒需要在消毒後洗淨（食材殘留不得超過1ppm）。漂白水和次氯酸水都有保存問題，漂白水建議泡製後24小時內用完，次氯酸水不耐日光、高溫及空氣接觸，要保存在不透光的陰涼環境。

另外，有關消毒液對人體的影響，陳泓毓說，酒精會使皮膚乾燥，皮膚較敏感的人應酌量使用。漂白水會刺激皮膚、眼睛和口鼻，甚至接觸太久還會灼傷，使用時須要戴上塑膠手套並用擦拭方式，不要用噴霧因為怕會刺激呼吸道。

次氯酸水刺激性較漂白水低但對皮膚及黏膜仍有刺激性，針對近來部分業者宣稱次氯酸水可用於皮膚，衛福部食藥署已公告市面上的次氯酸水主要是用在環境清潔，應該避免使用在人體上，應多注意。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)