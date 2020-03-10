新冠肺炎在歐洲國家造成嚴重疫情，法國衛生部今天證實境內新冠肺炎確診案例增至1191例；英國衛生部也說，境內確診增至319例。

路透社報導，法國衛生部同時通報，境內因新冠肺炎死亡人數增加2例，累計來到21人死亡。

英國衛生部今天也說，境內確診案例從273例增至319例。到目前為止，英國已有3人因感染武漢肺炎死亡。

(中央社)