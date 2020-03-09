雲仙樂園即日起至4月24日推出賞櫻趣「吾」福同享方案，平日搭空中纜車就可享園區吃、喝、玩、樂、住5折優惠。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園即日起至4月24日推出賞櫻趣「吾」福同享方案，平日搭空中纜車就可享園區吃、喝、玩、樂、住5折優惠。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園即日起至4月24日推出賞櫻趣「吾」福同享方案，平日搭空中纜車就可享園區吃、喝、玩、樂、住5折優惠。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園即日起至4月24日推出賞櫻趣「吾」福同享方案，平日搭空中纜車就可享園區吃、喝、玩、樂、住5折優惠。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園即日起至4月24日推出賞櫻趣「吾」福同享方案，平日搭空中纜車就可享園區吃、喝、玩、樂、住5折優惠。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

3月正值出國賞櫻旺季，但新冠肺炎疫情蔓延全球，政府也建議民眾減少非必要的國際活動，新北市烏來區目前櫻花綻放，雲仙樂園即日起至4月24日推出賞櫻趣「吾」福同享方案，平日搭空中纜車就可享園區吃、喝、玩、樂、住享5折優惠，「賞櫻不必出國去！」

烏來區「雲仙樂園」好山好水眾所皆知，探訪樂園可以遠離都市喧囂，享受群山環繞、潺潺溪水，樂園是全台唯一開車到不了的樂園，只能透過纜車才能進入，園區內林木密布、山谷、動植物豐富，風景如詩如畫。

雲仙樂園表示，每年櫻花季節、櫻花花海盛開，吸引遊客流連忘返。園內種植最廣泛的品種為山櫻花，又稱緋寒櫻，今年由於暖冬花開得早，1月就已有幾棵櫻花樹陸續綻放。

值得一提，園內目前處處可見吉野櫻粉紅花瓣點綴園區，園區內臻愛花園、枯木印象之美、仙鶴池、心型花園、萬年橋也重新規畫設計，花團錦簇、美不勝收，來到雲仙樂園能用相機捕捉到山櫻、瀑布、纜車景色，融入在同一個畫面更是烏來景觀的特色。

適逢賞櫻季，雲仙樂園推出園區優惠方案，滿足親子同樂、家族旅行、情人浪漫遊的一日遊行程規畫，即日起至4月24日，平日搭空中纜車就可享園區吃、喝、玩、樂、住5折優惠，包含雲仙大飯店住宿、雲仙中餐廳、葉綠素咖啡廳、划船、射箭、漆彈等。

雲仙樂園強調，防疫期間應避免進入密閉空間，若能走出戶外，有助提升人體免疫系統功能，健走賞櫻花美景，抗疫、「森」呼吸，都是不錯的選擇。

(中時 )