由於新型肺炎疫情急速惡化，再加上沙烏地阿拉伯引爆石油價格戰造成油價暴跌，害加密通貨市場也受到波及，市場資本額在一夕之間蒸發260億美元以上，諸如比特幣、以太幣等主流加密通貨單日跌幅都達雙位數百分比。

加密通貨價格追蹤網站Coinmarketcap.com顯示，截至3月9日亞洲午盤為止的24小時內，全球加密通貨市場資本額一口氣蒸發264.3億美元。該網站統計，台灣時間3月9日晚間6點加密通貨市場資本額約在2,284億美元，比特幣價格約在7,935美元。

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