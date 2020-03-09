油價大跌拖累加密通貨 市場資本額一夕蒸發260億美元以上 22:572020/03/09 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新型肺炎疫情急速惡化，再加上沙烏地阿拉伯引爆石油價格戰造成油價暴跌，害加密通貨市場也受到波及，市場資本額在一夕之間蒸發260億美元以上，諸如比特幣、以太幣等主流加密通貨單日跌幅都達雙位數百分比。 加密通貨價格追蹤網站Coinmarketcap.com顯示，截至3月9日亞洲午盤為止的24小時內，全球加密通貨市場資本額一口氣蒸發264.3億美元。該網站統計，台灣時間3月9日晚間6點加密通貨市場資本額約在2,284億美元，比特幣價格約在7,935美元。 (工商 ) #全球 #加密通貨 #資本額 #蒸發 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球人壽第六屆MA儲備幹部招募 持續推動人才培養計劃 00:032020/03/06 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 TrendForce再下修智慧機產量預估 04:102020/03/06 產業．科技 全球人壽 招募MA儲備主管 04:102020/03/06 產業特刊 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 Fed褐皮書示警 陸斷鏈危機恐超預期 04:102020/03/08 生活新聞 亞洲開發銀行：新冠肺炎最嚴重影響全球經濟逾10兆新台幣 11:562020/03/09 財經 油價即使短線有反彈機會 法人對中長線走勢相對不樂觀 16:402020/03/09 財經 《金融》避險資金搶進美債、黃金，金價短期挑戰1800美元 16:482020/03/09 財經 油價大跌挫滬指下跌3％ 北向資金流出143億人幣 17:582020/03/09 財經 財經熱門新聞 「油市」世界大戰開打！ 外媒曝3大國鬥爭最後下場 - 財經 美指期熔斷市場恐慌！ 紐約Fed砸大錢救市 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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