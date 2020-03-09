歐洲央行（ECB）周四將召開例會，面臨新冠肺炎對歐洲經濟造成的威脅升高，市場預期該央行可能宣布下調存款利率10個基點。另外紐約聯準銀行周一（9日）也宣布將對貨幣市場擴大短期流動性挹注，從目前的1000億美元增加到1500億美元。

受肺炎疫情橫掃全球，讓去年底才接任總裁一職的拉加德（Christine Lagarde）將面臨她上任來最艱困的挑戰。由於美國聯準會日前才進行2008年金融危機後首度緊急降息，外界預期拉加德也將在本周會議有所行動。

據Refinitiv顯示，利率期貨市場目前押注ECB在周四會議調降存款利率10個基點的機率已升高到百分百。但SEB經濟學家仍持保守態度，該預期不一定會成為定局，因為仍有少數分析師預期ECB將維持存款利率在負0.5％不變。

不管有無降息，ECB在該會議預料還將對中小企業提供某種支撐流動性的措施，並把每月200億歐元的資產收購標的，轉移到企業與擔保債券。

此外面臨市場波動加劇，紐約聯準銀行周一也宣布將把每日隔夜附買回操作從1000億美元提高到1500億美元。該銀行在上周已發現隔夜附買回操作需求已超過1000億美元門檻。

(工商 )