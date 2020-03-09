「國標女王」劉真住院搶救1個月，老公辛龍全面停工專心照顧愛妻，甚至表示願用自己的生命交換劉真，讓眾人看了相當不捨，一起集氣為他們加油，通靈大師江嘉葉就透過觀靈看出他們的前世今生，盼能幫助劉真病況減輕，並發現兩人從上世就有極深緣分。

江嘉葉表示，劉真和辛龍前世是父女，父親非常疼愛女兒，對她百依百順，可說是有求必應，女兒也很孝順父親，雖然常調皮玩樂，讓父親擔心，但還是在父親的規矩範圍內。父女感情非常好，然不幸的是父親在45歲時發生嚴重車禍，頭部被撞擊又被輾過腰和雙腳，造成嚴重殘廢和腦部受傷，常陷入昏迷，意識時有時無，腰椎重傷無法坐起，雙腳部分截肢，生活完全不能自理。

女兒哀痛父親傷勢，雖然很難接受仍堅強面對現實，排除所有工作，在家裡全心全意照顧父親，把父親當嬰兒般的疼愛，哄他、親他，唱歌講故事給父親聽，父親的意識漸漸越來越清楚，10年後父親因病去逝，臨走時，眼眶泛淚，緊握女兒的手，感謝之意不言於詞，用模糊的言語，期望欠女兒的來世再還。

今世，父親和女兒再度相逢，角色卻改變了，兩人成為一對恩愛夫妻，丈夫非常疼愛妻子，簡直和上世一樣，有求必應，百依百順，讓人不捨的是，目前劉真正在醫院和死神搏鬥，辛龍的驚恐和傷痛可想而知。

而劉真個性活潑、會撒嬌、貌美有智慧，是人中之鳳，男性女性都喜歡她，江嘉葉透過通靈，觀到有兇猛的魔纏著她，得請佛菩薩，王母娘娘，天上聖母等作主調解，才能化解冤仇，而辛龍現在辛苦的照顧劉真，正是還了前世他欠劉真的。

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(中時電子報)