由於有大量需要採樣檢測的新冠病毒疑似患者，而採樣過程主要以咽喉拭子進行，而這種近距離接觸採樣會大幅增加醫護人員感染風險。為解決醫院內因採樣產生的感染風險，鍾南山研究團隊與大陸中科院瀋陽自動化研究所開發了一款智慧型咽拭子採樣機器人，並開始試用獲得成功。

咽拭子是目前診斷新冠病毒感染主要採樣方法，機器人以遠端方式，輕柔、快速地完成咽部組織採樣任務。（圖／央視新聞）

據《央視新聞》報導，由鍾南山院士團隊與瀋陽自動化研究所聯合發起的新型智慧化咽拭子採樣機器人系統研發完成。咽拭子是目前診斷新冠病毒感染主要採樣方法，機器人以遠端方式，輕柔、快速地完成咽部組織採樣任務。有利於避免醫務人員感染，同時保證採樣標本的品質。

《廣州日報》指出，核酸檢查是目前診斷新冠病毒肺炎的主要檢測手段，而咽拭子是目前診斷新冠肺炎病毒感染的主要採樣方法。但在操作過程中，醫務人員須與患者近距離接觸，患者咳嗽、用力呼吸等可產生大量飛沫或氣溶膠，具有較高交叉感染的風險。

針對這一問題，使用智慧化機器人咽拭子採樣的解決方案已經研發完成，並於3月8日由鍾南山團隊首次用智慧型機器人為確診陽性的新冠肺炎病人進行了咽拭子採樣試驗。

(中時電子報)