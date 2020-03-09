滯留湖北台人的包機，在雙方協商僵持一個多月後，總算有了突破。據了解，10日晚間將分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，共兩架包機返台，座位會採間隔方式，總人數控制在200人出頭，當中包含台灣提出的121人優先名單。

知情者指出，這次將以兩架航班運送滯留台人。華航班機約10日晚8時許抵台，隨後東方航空另一架包機，則於11日凌晨0時許抵達桃園機場。兩架班機間隔僅4小時。

一位滯留湖北的台灣人黃先生9日表示，他8日接到地方台辦人員告知，可以準備打包行李，這幾天就有飛機可回台，要他「等通知」，還安排他到醫院做了核酸檢測，為登機預做準備。此外，滯留台人所在區域的台辦或統戰部門，這幾天也在加緊開出證明公文，允許他們在10日下午放行，前往武漢天河機場。

在人數方面，據了解，台灣曾於2月中上旬向大陸提出121人優先名單，此次返台將以該名單為主，同時再加上陸方統計符合老弱病孺等條件的名單，人數約200位出頭。

兩岸就武漢包機協商已月餘，多次隔空喊話，相互指謫。大陸不願讓台灣採「撤僑」模式派華航去武漢接人，堅持要以東方航空包機，分批將上千位滯留台人運送返台；大陸也對2月3日首批包機返台的一位確診者，存有懷疑，質疑台灣始終不願清楚通報該確診病患的詳細情況。

台灣則強調弱勢和防疫優先，也考量收容量有限，並希望能派我人員登機赴武漢檢疫，但雙方始終無法達成共識。2月27日湖北台辦還表示，陸方曾建議，由東航和華航共同執飛武漢返台航班，盡快完成運送工作，但台灣不同意。

此次算是雙方各退一步，同意讓東航、華航共同執飛。

首架武漢台人返台包機，於2月3日深夜返台，原本大陸安排在2月5日、6日，再安排四架包機執飛，但因首批包機出現一名確診者，以及優先名單爭議、收容能量等問題，延宕至今。

(旺報 )