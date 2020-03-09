新北市議員唐慧慧（右三）1月9日晚間到台南市幫洪秀柱、蔡淑惠的造勢晚會站台。（洪秀柱辦公室提供）

知名政論節目名嘴、國民黨新北市議員唐慧琳罹患「癌王」胰臟癌，且是第三期，消息傳出，震驚許多人。政壇最早得知此事的，其實是前國民黨主席洪秀柱，洪秀柱對這位優秀的子弟兵深感不捨，但也以自己抗癌經驗持續鼓勵、陪同唐慧琳勇敢面對，還以兩人都割除膽囊，幽默地說「我們雖然都是『無膽之輩』，卻都『膽大包天』」，為唐慧琳打氣。

據悉，洪、唐原本沒有淵源，不過唐慧琳歷經新黨、親民黨，而後任職國家政策研究基金會助理研究員，常上政論節目談兩岸關係，邏輯條理分明、口才便捷清晰，使洪秀柱印象深刻，主動邀唐見面而結緣。2015年洪秀柱獲國民黨參選總統，唐也是「青秀柱講團」的台柱之一。

後來洪當了國民黨主席，積極「用壯育青」，認為唐很適合當民代，除了幾次與媒體餐會，特地找唐參與，幫唐打開人脈，更鼓勵住在新店的唐參選2018年新北市議員，要唐代表國民黨把前一屆市議員選舉輸給民進黨的一席「討」回來。不過唐因夫婦都是上班族，家境小康，一度因沒參選經驗也沒參選經費而猶豫不決，在洪秀柱協助募款解決問題後，才決定參選，且以選區第二高票當選。

知情人士透露，唐當選市議員，在議會、政論節目的表現非常出色，去年總統、立委選舉，也四處為國民黨候選人助講、拿主持棒，自己都不舒服了，照樣趕到台南幫洪，結果被柱姐「罵」回台北進一步檢查，才發現罹癌。

據指出，今年1月9日投票前兩天，洪秀柱在歸仁夜市拜票，之後辦造勢晚會，原本被安排只到晚會助講的唐慧琳，突然主動跑到夜市要幫忙柱姐拉票。但洪看唐臉色氣色不佳，一問之下，唐才說最近身體有點不舒服，到醫院抽血檢查，醫師指她肝指數爆表，須住院進一步檢查，但她掛心輔選，想等選完再說。洪秀柱雖感動，仍笑罵唐「妳不要命了，趕快回台北休息，徹底檢查」，不過唐仍堅持掃完夜市，還出席造勢晚會，直到唐父電話催促下及晚會時間控制，最後只露面、沒助講地返回台北。

但隔天晚上，唐慧琳又到板橋主持國政配的「選前之夜」造勢晚會上半場，直到1月11日投完票，才到某大醫院檢查，結果發現竟是因早期難發現，治療方法少、存活期短而被稱作「癌王」的胰臟癌，且已到了第三期。

突來的病魔完全打亂唐的生活，掛心丈夫及一對就讀小學2、3年級的子女，又得籌龐大的醫療費用。雖有一位非常支持洪、唐的大企業家得知，答應協助全部醫療費用，還安排唐分別到另3家大醫院診治，但不同的專家有不同的醫療建議，令唐相當猶豫要開刀或直接化療，直到農曆過年後決定開刀，同時切掉發炎的膽囊，最近都在家休養，要等開刀傷口痊癒，再進行化療。

這段期間，唐慧珠除了休養，也常親自接送子女上下學，享受近年難得的親子時光。儘管還在休養等待化療的階段，但本月7日黨主席補選、中常委改選，唐慧琳還是從新店趕到板橋的新北市黨部投票；曾到唐家探視的主委李乾龍看到唐慧琳特地趕來，非常捨不得，趕緊安排唐到辦公室休息、聊病況，目前正在幫忙張羅必須花費不貲的「免疫療法」。

而新北政壇除了李乾龍，包括市長侯友宜、議長蔣根煌及部份議會同仁都知情，除了關心病情、醫療情況，也想協助醫療費用。

據悉，洪秀柱除了唐慧珠住院時曾去探視，兩人這段期間都密切聯繫，洪除了以自己過去治療乳癌的「過來人」經驗，提供養生建議及心得，還拿自己當年因膽結石而割除膽囊，向唐幽默自嘲兩人都是「無膽之輩」卻「膽大包天」。

洪秀柱受訪說，唐慧琳個性敢言、有話直話，認真用心又敬業，是非常優秀的民代，也是很堅強的鬥士，雖然生活步調被打亂，但很勇敢面對，並沒有放棄治療，也沒要募款，還說要奮戰到底；原本唐一直很低調，如今曝光，外界給予祝福及鼓勵，令人深深感動，對唐也是非常大的支持。

(中時 )