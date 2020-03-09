油價周一崩跌3成，並造成全球金融市場恐慌，美國總統川普周一早上在推特發文砲轟媒體、沙烏地阿拉伯與俄羅斯是導致油價崩盤的禍首，不過，川普也強調，油價崩跌對消費者而言是好事。

油價崩盤，美股早盤更是狂洩，川普馬上上推特喊話，表示「油價崩跌對消費者有利，因為汽油價格也會跟著下滑。」

(工商 )