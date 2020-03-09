油價崩跌 川普推文罵俄沙 23:272020/03/09 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油價周一崩跌3成，並造成全球金融市場恐慌，美國總統川普周一早上在推特發文砲轟媒體、沙烏地阿拉伯與俄羅斯是導致油價崩盤的禍首，不過，川普也強調，油價崩跌對消費者而言是好事。 油價崩盤，美股早盤更是狂洩，川普馬上上推特喊話，表示「油價崩跌對消費者有利，因為汽油價格也會跟著下滑。」 (工商 ) #全球 #油價 #崩跌 #川普 #崩盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 習、川、蔡的乾坤八卦 04:092020/03/06 論壇廣場 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 白宮幕僚長換人 川普盟友梅多斯接任 17:302020/03/07 國際 川普大嘴勝病毒 至尊公主號下不了船 04:102020/03/08 國際大事 諾獎得主：川普將病毒政治化 比病毒更可怕 09:302020/03/08 兩岸 拜登贏得了川普？ 04:102020/03/09 時論廣場 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ 14:012020/03/09 財經 3個月漲幅全吐回 台積電股價染疫崩跌逼近死線 15:252020/03/09 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 16:402020/03/09 財經 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 20:532020/03/09 兩岸 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 - 財經 美指期熔斷市場恐慌！ 紐約Fed砸大錢救市 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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