國內空汙問題日益嚴重，監察院本月初通過監委張武修調查報告，其中指空品測站設備老舊，逾年限3倍者為數不少；另空汙假停課標準高於其他國家，也形同虛設。

張武修的調查報告，要求行政院及所屬環境保護署、教育部、衛生福利部確實檢討改進。調查報告指出，國內由環保署所設空品測站之相關設備幾已逾法定使用年限，超過年限達3倍以上者更為數不少，部分測站故障率與誤差值也偏高，其設置數量、在都會區密度及設置位置(如高度)更頻遭專家學者及環保團體質疑，難謂已符合我國環境基本法要求。

另外，國內以空氣品質指標(Air Quality Index，下稱AQI)達400以上為高級中等以下學校及幼兒園因應「空汙惡化」的停課標準，經環保署彙析全球相關數據後，雖認我國停課的啟動濃度與相關標準已較各國提前制定，然標準施行迄今，國內未有AQI超過300之情形，招致「空汙假」形同壁紙的批評

監委舉例，美國在臭氧濃度達0.5ppm，所有學校機構、圖書館應立即停止運作，我國則為0.505ppm，才有會商停課的可能；馬來西亞空氣污染指數(Air Pollutant Index)達200非常不健康等級，地區學校之校長即有權決定是否停課，我國則達AQI 400危害等級，才有會商停課的可能；較之國際，我國目標值較為落後，凡此凸顯國內空汙相關管制標準及師生避險啟動時機不無審慎檢討的空間，行政院應督請環保署、教育部積極正視妥處。

監委也說，政府部門空汙防制支出始終落居其他環保業務之後；且據國際評比及專家學者調查結果，國內空汙不算顯著改善，「全台紫爆」、「紅害不斷」等國內「空汙嚴重」情形也頻遭媒體報導，凸顯國內目前空汙改善成效有限，難獲社會普遍有感。

報告中也具體建議，應減少私人易生汙染運具，鼓勵搭乘「捷運」等對環境友善的大眾運輸工具，監委說，2017年修正公布的災害防救法既已將「懸浮微粒物質災害」納入規範，災害防救業務主管機關與各級政府卻至今未依規定實施緊急應變訓練及演練，難謂已落實該法「確保人民生命、身體、財產安全」的立法意旨。

(中時 )