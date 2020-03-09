滯留在武漢當地的台商當初因為武漢倉促封城而無法返台，第一班包機返台後，終於再次啟動，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，將比照第一班包機模式，台商下機後，先在台灣飛機維修公司機棚進行防疫檢查後若沒有症狀者，將被分送往集中檢疫場所進行隔離檢疫14天，若有症狀者，則後送醫院的負壓隔離病房採檢治療。

新冠肺炎肆虐大陸，滯留在當地的台商因為武漢倉促封城而無法返台，因此有了「武漢包機」返台模式，第一班包機共有247名滯留當地的台商搭乘，於3日晚間11時40分返台，後來出現一名有發燒症狀，經採檢後為陽性，加上名單與我方開出的不符合，因此第二班包機遲遲無法成行。

滯留湖北台人的包機，在雙方協商僵持1個多月後，總算有了突破。據了解，10日晚間將分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，共兩架包機返台，座位會採間隔方式，總人數控制在200人出頭，當中包含台灣提出的121人優先名單

中央流行疫情指揮中心表示，第二班包機原則為「弱勢優先、疾病優先」，才有辦法持續溝通。這次原則不變，莊人祥也表示，若登機前有發燒症狀，則不能登機，且全程需配戴口罩。

(中時 )