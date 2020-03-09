日本首相安倍晉三與相關閣僚9日出席了參議院預算委員會，集中審議有關新冠肺炎疫情擴大的公文管理方針。安倍表明，擬將這次疫情經過指定為公文管理中的「歷史的緊急事態」，即規定要留下所有的會議記錄。

在野黨痛批，安倍突然宣布全國學校停課，引起家庭和學校的混亂。立憲民主黨參議院幹事長蓮舫要求安倍公開做此決定時的會議記錄。

日本的公文管理上，若指定為「歷史的緊急事態」的話，政府會議的召開日期、時間、發言者、發言內容等都必須記錄下來。安倍原則上已同意，最快可望於10日宣布此決定。安倍還表示，將製作、公布有關決定全國停課方針時，與相關閣僚的會議之會議記錄，以便讓民眾清楚決策的經過。

日本決定成立《新型流感對策特別措施法修正案》，以便在新冠肺炎疫情嚴重時可以宣布「緊急事態宣言」。安倍在接受自民黨議員武見敬三的質詢時表示，「（宣布緊急事態宣言）可能會限制到（日本）國民的私權，故將充分考慮將帶來怎樣的影響再判斷。」

(中時電子報)