俄羅斯與以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）引爆油價戰，沙烏地阿拉伯宣布4月調降官方油價以及持續增產，外媒指出，這場「油市」世界大戰開打，沙國方除了打擊俄國產油，更瞄準美國頁岩油產業，3方強權互鬥，就看誰先支撐不住先減產。

據路透報導，國際能源署 （IEA）發布報告指出，隨著新冠肺炎疫情升溫，以及各產油國不願減產，2020年度全球石油需求預測每天9,990萬桶，下調近100萬桶/天，萎縮90,000桶/日，為2009年以來首次萎縮。

據CNBC報導，諮詢機構JBC Energy Group創始人Johannes Benigni指出，油市短期內將受到新冠肺炎疫情衝擊，加上沙國價格戰影響，現在的情況可說是世界石油大戰。Johannes Benigni表示，沙、俄兩國就曾為了打擊美國頁岩油產業共同合作，但在OPEC+減產協議破局後，沙國打擊美國頁岩油更為積極，不如外界所想專攻俄國。

能源和大宗商品訊息供應商S&P Global Platts全球分析主管Chris Midgley指出，現在三方都在看誰先撐不住減產，沙國背後有主權財富基金以及較為便宜的油價對抗，俄國會讓盧布貶值，或採取更多量化寬鬆政策支撐經濟，美國頁岩油產業反而是受到最大打擊的一方。

ADS Investment Solutions專門委員Ryan Lemand認為，海灣阿拉伯國家合作委員會 (Gulf Cooperation Council)的成員國將依靠龐大的外匯存底，在低油價時代將保持優勢，約1至2年，俄國最終會支撐不住，轉而願意跟OPEC重談減產協議。

(中時電子報)